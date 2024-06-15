Российские подразделения группировки «Центр» атаковали противника в районе населенных пунктов Воздвиженка, Евгеновка, Новопокровское, Восход, Новоалександровка в ДНР и улучшили свое тактическое положение. В данном районе было нанесено 30 ударов оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России. Такую информацию сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ удачно отразили пять контратак со стороны украинских штурмовиков 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ. По итогу, противник понес потери в количестве до 320 бойцов, трех единиц БМП, двух военных автомобилей, американскую гаубицу М777 155-мм калибра, три гаубицы Мста-Б 152-мм калибра, три гаубицы Д-30 122-мм калибра и гаубицу М102 105-мм калибра американского производства.

Кроме того, по информации Минобороны РФ, подразделения ВС России группировки войск «Север» за минувшие сутки отразили семь контратак противника в Харьковской области. На данном направлении ВСУ понесли потери порядка 350 военнослужащих.