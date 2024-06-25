Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить огневое поражения украинской армии в зоне проведения специальной военной операции, уничтожая личный состав, бронетехнику и места хранения боеприпасов. О последних успехах российской армии за минувшие сутки в зоне СВО сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в зоне СВО ударами оперативно-тактической авиации, операторами беспилотников, ракетными подразделениями и артиллеристами было уничтожено два склада ВС Украины, на территории которых хранилось военно-техническое имущество, а также радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

В течение прошедших суток армия России нанесла удары по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 128 районах на всех направлениях фронта.

Ранее стало известно, что ВС РФ начали активно применять в зоне СВО для уничтожения опорных пунктов противника и выявленных мест дислокации личного состава ВСУ сверхмощные авиабомбы ФАБ-3000.