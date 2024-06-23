В результате группового удара с применением высокоточного оружия большой дальности морского базирования был уничтожен центр подготовки летного состава и технического персонала Военно-воздушных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Телеграм-канале.

«Все назначенные объекты поражены», – заявили в пресс-службе Минобороны о результатах ракетного удара.

В зоне проведения специальной военной операцией пожразделениями Вооруженных сил Российской Федерации в течение прошедших суток были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».

Российскими системами ПВО в течение прошедших суток было перехвачено 75 украинских ударных дронов самолетного типа и 33 реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха».