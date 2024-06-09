Минобороны РФ рассказало о подвиге гвардии младшего сержанта Александра Кругликова, который ликвидировал десять боевиков ВСУ и захватил опорный пункт, действуя в одиночку.

Он вместе со своим подразделением выполнял приказ по формированию плацдарма для дальнейшего продвижения вперед, когда заметил опорник ВСУ. Боец скрытно приблизился к хорошо замаскированному объекту и ударил по боевикам в окопе из подствольного гранатомета.

Это позволило уничтожить около 10 военнослужащих ВСУ. Остальные попытались отстреливаться, но уже подоспели десантники, которые взяли опорный пункт под свой контроль. Боевики не стали сопротивляться и сложили оружие.

Грамотные действия младшего сержанта Кругликова помогли создать условия для наступления ВС РФ, а также не допустить неожиданной атаки со стороны боевиков, скрывавшихся в опорном пункте.