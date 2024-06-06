В ночь на 6 июля на Украине снова гремели взрывы, причем сейчас ВКС РФ точными ударами атакуют пункты временной дислокации боевиков ВСУ и натовских инструкторов, а также склады с боеприпасами и вооружением, сообщил «Московский комсомолец».

Так, в Никополе Днепропетровской области прилет был зафиксирован по казармам ВС РФ, в результате чего троих боевиков «увезли в черных пакетах», а четверых забрала «Скорая». Кроме того, ВС РФ нанесли удар по складу с плавсредствами украинской армии.

Под Одессой была разгромлена база в курортном поселке Затока, на которой инструкторы НАТО работали с украинскими военными. По предварительным данным, ликвидировано двоих офицеров из Великобритании и девятерых представителей Чехии.