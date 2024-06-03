Издание МК в честь открытия нового туристического сезона рассказало о наиболее распространенных способах обмана отдыхающих на курортах России.

Журналисты приводят историю россиянки, которая купилась на картинку красивого домика у моря по разумной цене. По приезду на место выяснилось, что выглядит временное жилье совсем иначе. А фото домика, который оказался в Испании, аферисты просто скачали с туристического сайта в интернете.

Также сообщается о весьма известных и распространенных методах обмана, используемых продавцами и таксистами.

Надо отметить, что продавцы возмущенно отрицают обвинения в том, что они обсчитывают покупателей. По их словам, в условиях жесткой конкуренции делать подобное – лишь вредить себе, так как турист будет ходить в другой магазин.

Таксисты тоже опровергают, что часто «катают» людей по городу самыми длинными маршрутами и могут объехать несколько кварталов, чтобы добраться до соседнего здания. Они утверждают, что сейчас вся работа идет через приложения с навигацией.