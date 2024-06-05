Певица Ольга Бузова возмутила общественность выходом на сцену в откровенном наряде на концерте в Уфе. Произошло это в День защиты детей, что еще больше усугубило ситуацию – многие начали вспоминать пресловутую «голую вечеринку», участники которой на длительное время оказались в опале.

Журналист издания «Московский комсомолец» Дмитрий Попов в связи с этим скандалом вспомнил эпизод из фильма «Асса». Там исполнителю диктуют правила поведения на сцене и рассказывают, как он должен быть одет. На фоне вдруг начинает звучать композиция Виктора Цоя «Перемен».

«Как же это тогда казалось круто, свежо, правильно. Никаких больше ограничений. Свобода А теперь оглянитесь – нравится вам, к чему эти перемены привели?» — поинтересовался автор публикации.

Он также отметил, то запретом «трусов Бузовой» дело вряд ли закончится, так как говоря «А» нужно всегда быть готовым сказать «Б», а затем и остальные буквы алфавита. В России довольно много вещей, которые давно должны быть под запретом, но до них руки почему-то не доходят.