Издание «Московский комсомолец» пообщалось с экспертами, которые прогнозируют падение Часова Яра в ДНР уже через несколько недель. 9 июня в Сети появилось видео, на котором бойцы ВС РФ установили российский флаг в микрорайоне «Канал», который был наиболее мощным укреплением ВСУ.

Участь Часова Яра предрешена, город совсем скоро перейдет под контроль России. Достаточно успешно развивается российское наступление и в Харьковской области.

«Мы, русские, и в обычной-то жизни непредсказуемы, не то, что на войне. Если говорить об анализе Харьковского участка фронта, мне лично, не совсем понятно, мы «генерально наступаем» или «активно отвлекаем»?» — написал в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Все дело в том, что хотя ВСУ и перебросили на Харьковское направление крупные силы с других участков фронта, остановить продвижение ВС РФ у них не получилось.