Слова российского президента Владимира Путина об ассиметричном ответе Западу со стороны Москвы на возрастающий уровень эскалации в украинском конфликте начали реализовываться в реальности. Запад запаниковал после новости о переброске военных самолетов и кораблей в Карибский бассейн. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

«У них очень много мест, куда можно ударить. Та же самая Колумбия или Панама, разные базы в Африке, где держатся большие беспилотники, а также на Ближнем Востоке», – прокомментировал заявление российского президента об ассиметричном ответе странам Запада бывший офицер ВС США Станислав Крапивник.

По данным издания Reuters, Москва решила провести военные учения в Карибском бассейне. Для этих целей в регион прибудут российские военные корабли и самолеты. Вероятно, российские корабли в ходе маневров зайдут в порты Кубы и Венесуэлы. Обострение в украинском кризисе, спровоцированное странами Запада, может привести к новому Карибскому кризису.