Бойцы группировки ВС РФ «Днепр» разгромили украинские пусковые установки РСЗО HIMARS и M270 MLRS за минувшие сутки, сообщили в Минобороны.

Произошло это в Днепропетровской области. Российская группировка нанесла удары по вооружению и живой силе противника.

Целью стали подразделения 23-й бригады Национальной гвардии Украины. Всего в результате атаки ВС РФ они потеряли три автомобиля и не менее 75 боевиков.

Ранее в сети появилось видео уничтожения комплекса M-270 MLRS, который ВСУ как раз намеревались использовать для удара по российским позициям. Однако в ходе атаки была уничтожена пусковая установка вместе с ракетами и расчетом.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили о продолжении наступления группировки «Север» в Харьковской области.