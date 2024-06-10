Украинские ВС в стремлении замедлить стремительное наступление российских войск в Харьковской области перебрасывают туда дополнительные силы. При этом они вынуждены снимать подразделения с других участков фронта. Но и это не помогает, ВС РФ продолжают уверенно идти вперед, заявляет Минобороны.

Так, военкор Евгений Руденко рассказал о ситуации в Часовом Яре. Именно с обороны этого города ВСУ сняли дополнительные силы для Харьковской области. Прошло буквально пару дней и над крупнейшим в городе микрорайоном «Канал» появился российский флаг.

Теряя Часов Яр, Киев не может ничего добиться и на Харьковском направлении. В Волчанске ВС РФ уничтожили три взвода боевиков, ожесточенные бои идут под Липцами, западнее Купянска разгромлен мост через Оскол, который был важной частью логистики ВСУ.

Кроме того, позиции украинских военных уничтожены в Избицком и Нескучном, Жовтневом и Терновом, в Синельниково и ряде других населенных пунктов региона.