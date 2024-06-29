Всего 7-8 минут достаточно расчетам российских реактивных систем залпового огня “Ураган”, чтобы выехать на огневую позицию и нанести удар по врагу, рассказал старший офицер батареи РСЗО с позывным “Урал”.

Приказ на поражение цели и ее координаты поступают офицеру от высшего командования. Сразу же после этого производится расчет установок для удара, осуществляется выезд на позиции, прицеливание по полученным координатам и атака вражеских сил.

Все это занимает не более 7-8 минут, отметил “Урал”. Также он рассказал, что подразделениям нужно постоянно быть готовыми к выезду на огневые позиции, так как приказ может поступить в любой момент, как только разведка обнаружит новые цели ВСУ.