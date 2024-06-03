Подразделения войск Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ начали тренировки на полигонах сразу в 12 регионах страны. Соответствующие кадры с летних учений на полигонах были опубликованы пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации на официальном портале военного ведомства страны.

Летний период обучения российских военнослужащих Центрального военного округа проходит в регионах Поволжья, Сибири и на Урале. Военная техника ВС РФ вышла на полигоны в Самарской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской, Кировской, Кемеровской, Челябинской и Новосибирской областях. Военные учения также проходят на полигонах Удмуртии, Башкортостана и Татарстана.

Военнослужащие ракетных, танковых, мотострелковых, инженерных и артиллерийских подразделений Центрального военного округа отрабатывают в рамках летних учений на полигонах тактические и огневые навыки боевой подготовки.