В зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток» истребитель Су-30СМ уничтожил вражеский беспилотник. Об этом рассказало Минобороны и опубликовало соответствующее видео.

На кадрах запечатлен момент попадания по дрону ВСУ. Кроме того, экипаж истребителя успешно выполнил боевую задачу по прикрытию бомбардировочной авиации, атакующей военные объекты противника и провел патрулирование района.

Ранее сообщалось, что французские самолеты Mirage-2000 5 не помогут Киеву добиться перелома в ходе боевых действий и заполучить превосходство в воздухе. Российские Су-30СМ и Су-35С быстро разберутся с пятью истребителями, которые Киеву пообещал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее также сообщалось, что ударный вертолет Ка-52М нанес удар по замаскированной живой силе ВСУ и бронетехнике.