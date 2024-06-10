Экипажи самоходных артиллерийских установок 2С9 «Нона-С» ивановского соединения ВДВ РФ громят позиции ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. Украинские боевики то и дело предпринимают попытки прорвать оборонительные линии российских войск, но эти планы моментально срываются артиллеристами.

«Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 “Нона-С” Ивановского соединения ВДВ ежедневно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и техники украинских националистов, пытающихся прорвать нашу оборону под Часовым Яром», – сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве уточняют, что САУ «Нона-С» применяются с закрытых позиций. Они наводятся по координатам, выясненным разведывательными подразделениями, и бьют по движущейся бронетехнике противника по навесной траектории, успешно поражая цель за целью.

Одной из таких мишеней стал автомобиль ВСУ, который должен был доставить к Часову Яру свежие силы для ротации. Однако машину уничтожили с личным составом вместе. После ликвидации целей самоходки меняют позиции, запутывая контрбатарейную борьбу противника.