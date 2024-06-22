Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили выявленные места хранения беспилотных летательных аппаратов и морских безэкипажных катеров украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в зоне проведения специальной военной операции российская авиация, ракетные войска, артиллеристы и операторы ударных дронов успешно уничтожили выявленные места хранение морских дронов и БПЛА противника. В течение суток российская армия нанесла огневое поражение живой силы и бронетехнике ВСУ в 127 районах на фронте.

Конашенков добавил, что ВС России нанесли групповой ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса противника. Также ракетный удар был нанесен по выявленным складам ВСУ, где хранились артиллерийские боеприпасы и авиационные средства поражения.