Известный юморист и телеведущий Михаил Галустян опубликовал в соцсетях снимок, на котором он запечатлен после своего похудения. Артист сфотографировался в белой футболке с капюшоном и черных спортивных штанах. Поклонники засыпали снимок «обновленного» юмориста массой комментариев. Многие отметили, что не узнают в таком виде любимого юмориста. Другие подчеркнули, что Михаил значительно постарел – у него появилась седина в волосах.

«Какой-то итальянский Галустян», «Что с тобой, Миша?», «Седина прибавилась», – написали комментаторы.

Юморист, по всей вероятности, предвидел реакцию общественности на свое преображение. Поэтому оставил под публикацией вопросительный текст: «Что с тобой, Галустян?».

В свою очередь, другие пользователи, похвалили артиста за его работу над собой. Многие написали, что Михаилу идут изменения во внешности.

Ранее Михаил Галустян сообщил о своем решении сбросить лишний вес. По словам знаменитости, ему пришлось изменить свой рацион – отказаться от калорийных продуктов, а жирные сорта мяса сменил на курицу.