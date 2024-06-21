Самым опасным российским оружием против американских истребителей F-16 станут зенитно-ракетные комплексы С-400 “Триумф”. Они заставят украинских летчиков летать на малых высотах, из-за чего эффективность самолетов снизится практически до нуля, рассказал французский портал Midi Libre.

Авторы напомнили, что нынешним летом Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия собираются передать Киеву около 60 истребителей F-16. Украинские власти заявили, что часть самолетов они хотели бы разместить за пределами страны, в Румынии либо Польше. Но представитель Белого дома Джейк Салливан признал невозможность подобных манипуляций.

По его словам, все самолеты должны находиться на Украине, так как в противном случае граничащие с ней страны станут целями для российских ракет.

Ранее в Киеве также заявляли, что основная часть F-16 будет задействована в Харьковской области, чтобы не дать России использовать планирующие авиабомбы, представляющие серьезную опасность для ВСУ.