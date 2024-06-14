Жители американского штата Флорида завороженно наблюдали за продвижением российских кораблей, двигающихся на Кубу. Они использовали для этого специальные онлайн-сервисы и активно делились картами из них с другими пользователями Сети, рассказал портал Miami Herald.

12 июня флотилия российского флота во главе с кораблем «Адмирал Горшков» и атомной субмариной «Казань» добралась до Кубы. Это вызвало возмущение бывшего американского лидера и нынешнего претендента на пост президента США Дональда Трампа. Но пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что подобные учения являются обычным делом и не должны никого беспокоить.

Также Соединенные Штаты направили к Кубе свою атомную подводную лодку USS Helena.