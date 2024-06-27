Во время атаки украинской армии по Севастополю местные жители видели в небе над городом ракеты ATACMS. Однако испуга не было, поскольку жители города уже привыкли к атакам со стороны ВСУ. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказала местная жительница по имени Светлана.

«Нет, я не испугалась. Привыкла», – призналась в беседе с корреспондентом Светлана.

По ее словам, во время атаки со стороны украинской армии она находилась у себя дома и видела, как над ее домом пролетало несколько ракет ATACMS. При этом женщина вела беседу с корреспондентом на пляже в центре города, куда она пришла загорать. Светлана отметила, что местные жители уже привыкли к регулярным атакам со стороны ВС Украины, поэтому не боятся посещать общественные места.

Напомним, что 23-го июня украинская армия совершила преднамеренный террористический акт, ударив по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства. Одна из ракет с кассетной боевой частью сдетонировала над пляжем. От осколков пострадало 153 человека, из которых четверо человек погибло.