Массированный удар ВС РФ по Украине 1 июня наносился по объектам энергетической инфраструктуры. Одним из них стало крупнейшее в Европе или даже в мире хранилище природного газа, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Он уточнил, что речь идет о подземном хранилище, которое было построено еще во времена СССР. Украина активно эксплуатировала его – там хранился природный газ, предназначенный для стран Евросоюза.

Меркурис отметил, что Украина после каждой атаки рассказывает, что все ракеты и беспилотники сбиты. Делать это совсем несложно, но вот скрывать последствия прилетов практически невозможно, информация о них тут же всплывает на поверхность благодаря Сети.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о мощном ударе по энергосистеме Украины в ответ на попытки поражать нефтеперерабатывающие заводы на территории РФ.