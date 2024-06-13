Скорый крах украинской государственности чувствуют даже в СБУ, рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис. Так он прокомментировал сообщение о сотрудниках Службы безопасности Украины и других силовиках, пытавшихся прорваться через границу на грузовике ГАЗ-66.

По словам аналитика, часть сотрудников СБУ сбежала в Венгрию. Они не хотели быть мобилизованными и поэтому решились на такой шаг. То же самое сейчас делают и простые украинцы, которые, впрочем, выбирают менее жесткие способы. Они переплывают Тису, пересекают горы либо бросают свои автомобили на границе с Молдавией и уходят туда пешком.

Ранее стало известно, что из реки Тиса выловили 35 человек, пытавшихся сбежать в Румынию. Еще 10 украинцев погибли в горах, не сумев достичь цели.