Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о 15 погибших полицейских в результате нападения боевиков. Также он отметил, что из-за теракта погибли и гражданские. В их числе – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте протоирей Николай Котельников.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», — сказал Меликов в опубликованном в Telegram-канале видеообращении.

В Дагестане объявлен трехдневный траур, власти республики приняли решение об оказании материальной помощи всем семьям погибших. Как гражданских, так и сотрудников силовых структур.

Теракт был совершен вечером, 23 июня. Неизвестные боевики напали на церковь и синагогу в Дербенте, а спустя некоторое время – на пост ДПС в столице республики Махачкале.

В результате оперативно-боевых мероприятий ликвидировано шесть террористов. Ск возбудил дело по статье 205 УК РФ (теракт).