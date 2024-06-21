Как только Вашингтон перестанет поставлять Киеву военную и финансовую помощь для ведения боевых действий, а также заблокирует вопрос о вступлении Украины в НАТО, Москва готова начать обсуждение условий нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в своем Телеграм-канале написал председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, представители США пытаются «держать всех за полных придурков». Медведев назвал действия Вашингтона абсурдными, поскольку они продолжают поставлять киевскому режиму все виды вооружений, включая дальнобойные ракеты, и одновременно предлагают вести диалог о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приёма в НАТО», – заявил Медведев.

В случае отказа Вашингтона от выполнения предложенных Москвой условий, ситуация будет развиваться по сценарию 50-60-х годов прошлого столетия, когда в США произошел настоящий психоз по строительству укрытий на случай ядерной войны с СССР.