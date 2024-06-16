Все больше других стран будут признавать Владимира Зеленского нелегитимным президентом Украины, уверен бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Он отметил, что факт нелегитимности Зеленского, узурпации ним власти не вызывает никаких сомнений. На это указывает Конституция Украины. Называющий себя президентом Зеленский даже не хочет обращаться в Конституционный суд, так как понимает, что тогда все станет окончательно ясно.

Ранее об утрате легитимности Зеленским на встрече с представителями МИД РФ заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что единственным представителем власти на Украине сейчас является Верховная рада.

По словам Медведчука, Путин совершенно прав в этом вопросе. Кроме того, российский лидер четко изложил условия достижения мира на Украине, сделав совершенно бесполезным проходящий сейчас в Швейцарии саммит.