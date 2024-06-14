Более 230 специалистов участвуют в спасательной операции в Шебекине Белгородской области, где 14 июня в результате террористической атаки ВСУ обрушился подъезд жилого дома.

В МЧС сообщили, что для разбора завалов привлечено 47 единиц техники. В процессе работ постоянно объявляются «минуты тишины» – все затихают, на технике глушатся двигатели, чтобы услышать крики о помощи находящихся под завалами людей. Кроме того, мониторинг обстановки на месте работ осуществляется с применением беспилотных аппаратов.

Также ведомство опубликовало в Сети два видеоролика с последствиями террористического удара по жилой многоэтажке. На них видно, что обвалился целый пролет дома.

На данный момент известно о пяти пострадавших в результате атаки ВСУ, однако разбор завалов пока не окончен.