Первые сообщения о вспышке ботулизма в Москве начали появляться еще 15-го июня. В течение нескольких суток за помощью к врачам обратился 121 человек. Пострадавшие жаловались на тошноту, головокружение и туман перед глазами. Корреспонденты издания «Комсомольская правда» пообщались с родственниками потерпевших.

Медики выяснили, что все обратившиеся за помощью в больнице люди употребляли в пищу одно и тоже блюдо – салат «Лобио» с консервированной фасолью. В результате массового отравления 55 жителей Москвы попали в реанимацию. Одной из пострадавших от зараженной еды оказалась девушка по имени Анастасия.

«Она заказала салат “Лобио” в сервисе “Самокат”, съела его не весь, и потом ей стало плохо», – вспоминает гражданский супруг пострадавшей Игорь.

По его словам, Настя пожаловалась на плохое самочувствие и попросила вызвать ей такси, чтобы быстрей добраться с работы домой. Вернувшись домой, Игорь обнаружил, что его супругу несколько раз вырвало. Настя пожаловалась, что ей трудно держать равновесие и присутствует постоянное ощущение тошноты. Ночью девушке стало хуже, и бригада скорой помощи забрала ее в больницу. В медицинском учреждении девушке стало хуже, и врачи перевели ее в реанимацию, подключив к аппарату ИВЛ.

Отмечается, что вспышка ботулизма после Москвы началась также и в Нижнем Новгороде и Казани. В медицинские учреждения данных городов поступают пациенты с одинаковыми симптомами – потемнение в глазах, тошнота и головокружение.