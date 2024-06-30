Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск напомнил одному из пользователей социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) о демократии и свободе слова.

Ранее Маск прокомментировал пост Демократической партии, заявившей, что действующий президент США Джо Байден “победил” на дебатах с Дональдом Трампом. Предприниматель в ответ на это написал короткое “лол”.

Пользователю, который поддерживает Украину, это явно не понравилось, он назвал Маска “предвзятым”. Однако предприниматель напомнил, что у американцев есть демократические свободы.

“Платформа нейтральна, но я буду высказывать любое мнение, которое у меня есть. В этом весь смысл свободы слова!”, – заявил изобретатель.

Стоит напомнить, что и в США, и в Европе многие оказались шокированы провалом Байдена на дебатах. В Германии даже заявили, что теперь Берлину придется брать на себя ответственность за всю Европу, так как Соединенные Штаты с Трампом во главе вряд ли будут этим заниматься.