Известная российская певица Маша Распутина рассказала о своем сожалении, что разбаловала свою дочь. Из-за этого звездная наследница совершенно не нашла свою нишу в жизни. По словам артистки, ее 23-летняя дочь решила зарабатывать себе на жизнь странным способом, о котором матери стыдно говорить вслух. Такое заявление Распутина сделала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

«Маше 23 года. Она все еще в поиске… То, что ей нравилось, для меня все было неприемлемо… Это очень нехорошее занятие, я даже не могу это публично назвать. Я обалдела, когда такое услышала. Как моя дочь вообще могла такое говорить?», – пожаловалась на выбор дочери артистка, но не стала вдаваться в подробности.

По словам Распутиной, сейчас у нее с дочерью очень натянутые отношения, но она все же надеется, что сможет наладить с ней контакт.

Певица также рассказала, что потратила немалые деньги, чтобы Мария смогла учиться в МГИМО на факультете «Связи с общественностью», но девушка проучилась там недолго и бросила учебу.

Вместо получения профессии Мария решила ходить на ток-шоу и публично рассказала о своих отношениях с родителями. По словам девушки, родители к ней относились ненадлежащим образом, а ее единокровный брат даже попытался ее изнасиловать.