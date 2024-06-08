Украинский ударный беспилотный летательный аппарат впервые атаковал объект, расположенный в Дагестане. Соответствующие кадры с пролетающим в небе беспилотником ВС Украины были опубликованы авторами Телеграм-канала Mash.

«Беспилотники ВСУ впервые атаковали Дагестан. Предварительно, один БПЛА упал рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе республики после того, как по нему попали из автомата», – сообщают авторы Телеграм-канала.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в небе над Дагестаном пролетает один из украинских ударных беспилотных летательных аппаратов. При этом на заднем плане можно услышать автоматные очереди. После чего беспилотник ВСУ падает на землю и раздается взрыв.

По предварительным данным, украинская армия атаковала Дагестан ударным БПЛА «Мигун-5 Про». Габаритные размеры украинского дрона составляют 3,5 метра в длину с размахом крыльев в 5 метров.