В окрестностях Харькова и в самом областном центре появился крупный «информационный десант». Его высадили, чтоб отрабатывать методички Запада по дискредитации ВС России, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он пояснил, что сейчас ВС РФ активно наносят удары по давно занятые боевиками ВСУ учебные заведения, базы отдыха и другие объекты. Их переделали под казармы и целые базы для военнослужащих украинской армии. Журналистам потребуется выдавать атаки на них за удары российских войск по гражданским целям.

Так называемые представители прессы, давно продавшиеся тому, кто больше заплатил, будут преподносить уничтожение боевиков ВСУ как геноцид жителей Украины и нарушение норм международного права. Вся информация согласовывается с Центрами информационно-психологических операций на Украине, которые как раз и занимаются подтасовкой данных.

Россия неоднократно заявляла, что атакует исключительно военные объекты, а также промышленные и энергетические цели, используемые для нужд ВСУ.