В Харьковской области каждый день гибнут мирные украинцы, которые подрываются на минах. Об этом РИА Новости рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он назвал причиной таких происшествий хаотичное минирование, осуществляемое боевиками ВСУ. Подавляющее большинство случаев гибели гражданских зафиксировано вдали от линии фронта, где мины особо были и не нужны.

При этом украинские власти пытаются свалить свои военные преступления на ВС РФ. Они заявляют, что люди не подрываются на минах, а страдают от обстрелов либо списывают все на дистанционное минирование.

Впрочем, такая практика киевского режима известна с самого начала конфликта. ВСУ заминировали прибрежные территории в Одессе и области, а когда мины сорвало с якорей и разнесло по акватории, заявили, что их устанавливали ВС РФ.