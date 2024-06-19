На сватовско-кременском участке фронта в зоне проведения специальной военной операции были зафиксированы случаи, когда украинские военнослужащие сбрасывали в реку Жеребец трупы своих сослуживцев. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал военный эксперт и бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко.

«В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела», – отметил эксперт.

По его словам, украинские военнослужащие сбрасывали в реку трупы людей как в форме ВСУ, так и в гражданской одежде. По словам местных жителей, на берегу реки иногда появляются украинские военные грузовики, из которых сбрасывают тела солдат ВСУ прямиком в реку. Возможно, таким образом командование украинской армии пытается скрыть большое количество потерь личного состава на линии боевого соприкосновения, записав убитых солдат в пропавшие без вести.