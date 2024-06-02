Запад давно разработал план действий по эскалации конфликта на Украине. Однако из-за страха перед применением Россией ядерного оружия он вынужден действовать крайне медленно, рассказал порталу News.ru политолог Сергей Марков.

НАТО использует тактику «тысяча мелких шагов», совершая те или иные действия для эскалации противостояния. Одновременно с этим Альянс имитирует дебаты по каждому из этапов обострения ситуации на Украине.

«Россия и мир бурно обсуждают: пошлет НАТО танки или нет? Пошлет НАТО инструкторов или нет? Пошлет НАТО F-16 или нет? А в НАТО просто смеются над этими обсуждающими, как над дурачками. Потому что давно решения о шагах эскалации приняты. А дебаты просто имитируются», — пояснил политолог.

Он добавил, что скоро можно ждать серьезных споров о переброске войск западных стран на северную границу Украины. Это позволит Киеву снять оттуда достаточно крупные силы и перебросить их на Харьковское направление. Причем споры эти тоже будут имитироваться, потому что соответствующее решение уже принято и войска блока вскоре появятся там.