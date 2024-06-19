Дебютный матч сборной Украины на Евро-2024 был похож на провальное контрнаступление ВСУ. Такое сравнение привел политолог Сергей Марков.

Он пояснил, что Украина самоуверенно и нагло начинала игру, однако уже после первого гола посыпалась и дала сборной Румынии забить еще два мяча во втором тайме. Итог получился плачевным для украинской команды – 0:3.

«Причина — самоуверенность и наглость украинцев. Они играли уверенные в своей победе. Но после гола посыпались. И всё рассыпалось. Это прямо повторение логики краха знаменитого контрнаступа ВСУ лета 2023 года», — цитирует политолога портал News.ru.

Также Марков назвал фашистским украинский футбол. Он напомнил, что именно футбольные фанаты начали то движение, в результате которого страна оказалась залита кровью.