Звезда сериала «Телохранитель» Мария Шумакова опубликовала снимок в купальнике всего спустя 2 месяца после родов. Актриса не стала смущаться из-за несовершенства своего тела, опубликовав снимок без ретуши и фотошопа.

На размещенных кадрах актриса изображена в ярко-красном купальнике. Знаменитость предпочла модель слитного типа с акцентом на область декольте. Мария распустила свои вьющиеся локоны, оставив прическу без укладки.

«Ракурс выигрышный, но целлюлит намерено не замазывала. Не могу сказать, что я принимаю тело и хочу оставить его в этом виде. Но я так благодарна ему, что оно выносило нового человека!», – подписала снимок актриса.

Шумакова также добавила, что, несмотря на изменения фигуры, чувствует себя счастливой, но все же, каждый потерянный киллограм для нее является победой.

Актриса Мария Шумакова замужем за PR-специалистом Comedy Club Production, Славой Гусевым. В апреле Мария родила сына, которого супруги решили назвать Леонидом.