Экс-супруга российского футболиста Павла Погребняка модель и блогер Мария Погребняк сообщила о своей четвертой беременности. Знаменитость опубликовала соответствующий пост в своем Телеграм-канале.

«После месяцев ожидания я наконец готова объявить, что снова собираюсь стать мамой. Я беременна!», – написала Мария.

Знаменитость отметила, что понимает, что ей уже не 18 лет и осознает всю сложность беременности в зрелом возрасте, но она готова к этому, так как очень хочет вновь ощутить радость материнства.

«Я испытываю волнующие ощущения, наблюдая за тем, как мой животик растет с каждым днем», – сообщила знаменитость.

Недавно блогер заявляла, что помолвлена с бизнесменом Игорем Головинским, и, судя по всем именно он является отцом ее будущего ребенка.

Мария Погребняк развелась с футболистом Павлом Погребняком в 2023 году. В браке супруги прожили 17 лет. По словам модели, она рассталась с бывшим мужем на позитивной ноте. Они вместе занимаются воспитанием своих троих сыновей – Артема, Павла и Алексея.