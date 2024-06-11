Известная российская певица Марина Амбросимова, выступающая под сценическим именем МакSим, опубликовала снимки с празднования своего дня рождения. Фотографии знаменитость опубликовала на своей страничке в популярной социальной сети.

10 июня МакSим отметила свой 41-й день рождения. На снимках можно рассмотреть, что певица устроила в честь своего дня рождения вечеринку в формате чаепития. На свой праздник МакSим пригласила не только родных и друзей, но и своих поклонников.

Мероприятие по празднованию своего дня рождения артистка устроила в большом концертном зале, арендованном специально для вечера.

«На празднике были и не менее важные для меня люди: мы встретились с поклонниками, которые на протяжении многих лет были рядом со мной и поддерживали во всем», – рассказала артистка.

Год назад МакSим впервые призналась, что страдает от алкогольной зависимости. Она призналась, что приняла решение пройти лечение в реабилитационном центре. В нем певица провела несколько недель.