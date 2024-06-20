Затягивая конфликт на Украине, Вашингтон создал в стране настоящий ад. Она находится в крайне бедственном положении и ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться, уверен бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.

Давление Соединенных Штатов на Киев, под которым он вынужден отказываться от дипломатического урегулирования конфликта, спровоцировало разруху в украинской армии и серьезные демографические проблемы.

“Сегодня украинская армия полагается на тех мужчин и юношей, которых военные и полицейские могут насильно одеть в форму и отправить на фронт, который тает перед лицом российского натиска”, – заявил отставной полковник ВС США.

Напомним, на Украине принят новый закон об усилении мобилизации. В нем предусмотрены крупные штрафы за уклонение от воинской службы, а также запреты на вождение автомобиля и прочие ограничения.