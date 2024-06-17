Известная певица Лолита Милявская заставила активно говорить о себе после посещения церемонии вручения премии на МУЗ-ТВ. Для вечера Лолита выбрала облегающее черное платье мини длины и серебристые туфли на каблуках. Но главным акцентом ее образа стало изысканное колье с большим изумрудом.

На вопрос журналистов о ее украшении, певица заявила, что это настоящий изумруд. По ее словам, она сама решила себе сделать такой роскошный подарок.

«Да, это изумруд. Я сама себе его подарила», – заявила Лолита.

По словам известного ювелира Григория Богатова, на шее у певице красуется 10-каратный колумбийский изумруд. Стоимость подобного камня может достигать миллиона долларов. Богатов отметил, что колумбийские изумруды подобного размера очень ценятся, так как являются достаточно редкими. Именно поэтому у них очень большая стоимость.