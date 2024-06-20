Мирные переговоры между Москвой и Киевом возможны только при условии соблюдения режима абсолютной секретности обеими сторонами конфликта. К такому выводу пришли авторы материала, опубликованного в чешской газете Lidovky.

По мнению обозревателя издания, режим прекращения огня может стать первым шагом к заключению долгосрочного соглашения о мире между Россией и Украиной в будущем. Возможно, стороны прекратят активные боевые действия из-за усталости собственных армий, тогда откроется возможность начать дипломатический диалог на низком уровне.

«Но предпосылка успеха – секретность переговоров», – написал автор статьи.

Журналист также отметил, что прошедший недавно в Швейцарии саммит не приблизил начало реальных переговоров о заключении долгосрочного мира. По мнению автора материала, провал швейцарского саммита случился из-за отсутствия на нем представителя России и обсуждения «реальных дипломатических предложений».