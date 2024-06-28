Потеря украинскими ВС Красногоровки – лишь вопрос времени. Сейчас в городе идут “адские бои”, причем далеко не в пользу Киева. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным “Алекс”, его слова приводит портал mk.ru.

Он возмутился действиями командования и политических властей страны, которые даже не пытаются укомплектовать оборону Красногоровки. Именно поэтому ВС РФ контролируют большую ее часть и продолжают продвигаться вперед, ведя бои буквально за каждый дом.

Украинские военные сопротивляются, но они полгода участвуют в боевых действиях и сильно истощены. Успехи ВС РФ снижают их боевой дух, поэтому совсем скоро город придется оставить.

Ранее стало известно, что ВС РФ установили контроль над окраинами и спорной южной частью населенного пункта Нью-Йорк (ранее – Новгородское).