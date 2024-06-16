Автор Телеграм-канала «Воевода вещает» опубликовал видео совещания Министерства обороны Российской Федерации от апреля 2021 года, в ходе которого тогдашний глава оборонного ведомства Сергей Шойгу обещал построить на российских военных аэродромах 300 ангаров для самолетов.

«А че не смеетесь? Не смешно? Не поняли, да?», – прокомментировал опубликованные кадры автор Телеграм-канала.

Примечательно, что ВСУ регулярно организовывают атаки на российские военные аэродромы при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов. Недавно главное управление разведки (ГУР) Украины заявило о поражении самого современного российского истребителя Су-57, базировавшегося на аэродроме Ахтубинск в Архангельской области на открытой площадке.

В качестве доказательства в Сети были опубликованы снимки со спутника с места стоянки российских истребителей Су-57. В действительность ВС РФ успешно отразили атаку тремя БПЛА ВСУ территории аэродрома при помощи мобильных огневых групп. Однако обломки одного из украинских дронов упали недалеко от истребителя Су-57.