В ходе специальной военной операции противник впервые начал массово применять надводные морские беспилотники для ведения боевых действий на море. Данный факт заставил командование ВС РФ выработать эффективные методы борьбы с морскими дронами. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом издания «Лента.ру» рассказал об эффективном комплексе мер для борьбы с новой угрозой.

«Если авиационные беспилотники мы еще как-то понимаем, то морские стали первыми в таком конфликте», – отметил эксперт.

По его словам, наиболее эффективным способом для борьбы с надводными беспилотниками является сочетание нескольких военно-технических средств. Поскольку морские дроны используют спутники для навигации, системы РЭБ эффективно разрывают связь между оператором и морским беспилотником.

При этом применение лазеров позволяет перегрузить оптико-электронную систему наведения морских безэкипажных катеров. Сочетание систем РЭБ и лазером позволяет морские дроны сбиться с курса, а уничтожать их наиболее эффективно стрелковыми системами, установленными на вертолетах.