Экс-солистка некогда популярного дуэта t.A.T.u Лена Катина рассказала, как ее 9-летний сын постигает основы финансовой грамотности.

Она пояснила, что ребенок захотел угостить друзей, воспользовавшись банковской картой и по неопытности потратил крупную сумму денег. Поэтому маме пришлось ввести своеобразные санкции – установить лимит для сына в размере не более 200 рублей в день.

«Конечно, у него есть свои деньги, на праздники всегда дарим. Мне кажется, финансовую грамотность надо с детства прививать», — рассказала певица.

При этом она сообщила, что бывают и исключения. Если ребенок едет куда-то на экскурсию и хочет там что-то купить, он звонит маме и просит ее повысить лимит на карте.