Известная американская поп-певица Леди Гага (Стефани Джерманотта) появилась на публике с округлившимся животом. Журналисты уверены, что певица находится в интересном положении.

38-летняя знаменитость появилась на репетиции свадьбы своей сестры Натали Джерманотты в Йорке, штат Мэн в облегающем черном платье. Окружающие могли лицезреть уже довольно большой живот певицы. Поэтому не осталось сомнений, что Леди Гага ждет ребенка.

Артистка пришла на предсвадебный ужин вместе со своим возлюбленным Майклом Полански. Они находятся в отношениях уже четыре года. Кроме своей беременности певица также засветила помолвочное кольцо на своем пальце с крупным бриллиантом.

Папарацци удалось запечатлеть Леди Гагу с беременным животом, поэтому новость о скором появлении наследника артистки облетела уже весь Интернет. После окончания работы над фильмом «Джокер: Безумие на двоих», релиз которого должен состояться 2 октября артистка практически не появлялась на публике.