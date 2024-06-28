Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своем Телеграм-канале о готовящемся украинской армией наступления на Кинбурнскую косу и левобережье Днепра. Такую информацию предоставили проверенные информаторы Лебедева.
ВСУ сейчас активно готовятся к будущему контрнаступлению – в Николаевскую область стягивается оборудование и техника. Украинские боевики разместили в селах Лупарево и Галициново установку для применения ракет дальнего радиуса действия. также сообщается о гаубицах и гусеничных машинах.
Лебедев отметил, что в Галициново в глиноземном заводе находятся боевики, состоящие в нацистском батальоне «Кракен» (запрещенная в России экстремистская организация, признанная террористической). По его словам, на одного мирного приходится шесть военных. Впрочем, из мирного населения там остались единицы.
«Там, около Глинозёмного, тренируются высаживаться на берег так называемые морпехи. Правда, в тренировках не предусмотрено, что берег заминирован и стоят “секреты”, ну пусть будет им сюрприз», – говорится в посте.