Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своем Телеграм-канале о готовящемся украинской армией наступления на Кинбурнскую косу и левобережье Днепра. Такую информацию предоставили проверенные информаторы Лебедева.

ВСУ сейчас активно готовятся к будущему контрнаступлению – в Николаевскую область стягивается оборудование и техника. Украинские боевики разместили в селах Лупарево и Галициново установку для применения ракет дальнего радиуса действия. также сообщается о гаубицах и гусеничных машинах.

Лебедев отметил, что в Галициново в глиноземном заводе находятся боевики, состоящие в нацистском батальоне «Кракен» (запрещенная в России экстремистская организация, признанная террористической). По его словам, на одного мирного приходится шесть военных. Впрочем, из мирного населения там остались единицы.