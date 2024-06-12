Ведущая популярной телепрограммы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поделилась со своими подписчиками редкой фотографией. На опубликованном в личном Телеграм-канале звезды снимке телеведущая предстала в компании своей 24-летней дочери Ольги.

Общую фотографию сделала дочь популярной телеведущей на камеру своего смартфона. Лариса Гузеева и ее дочь Ольга встали напротив зеркала, чтобы сделать совместный снимок. Телеведущая при этом держала на руках собачку.

Мама и дочь выбрали для совместной фотографии одежду темных оттенков. Ольга была одета в черную футболку с ярким принтом, а Лариса Гузеева предстала перед поклонниками в однотонной рубашке черного цвета. При этом Ольга в отличии от своей матери появилась в кадре без макияжа.

Подписчикам Гузеевой понравился семейный снимок. На момент выхода материала самой популярной «эмодзи» под опубликованным снимком стало сердечко. Данную реакцию на фото оставило более 1100 пользователей.