Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил вражескую зенитную установку ЗУ-23-2 в зоне проведения спецоперации. Этот бой представлял собой настоящую дуэль между российским БПЛА и украинской зенитной установкой.

Расчет ЗУ заметил «Ланцет» и открыл по нему огонь. Но мастерские действия оператора дрона помогли беспилотнику увернуться и поразить заданную цель. Украинская зенитная установка была поражена в районе населенного пункта Слобожанское в Харьковской области.

Как сообщают авторы Телеграм-канала «Северный ветер», поражение зенитной установки противника является большим успехом для российской армии, ведь системы ПВО у ВСУ остались в считанном количестве.

«”Иксоводы” группировки “Север” в н.п. Слобожанское вычислили зенитную установку ЗУ-23-2 ВСУ, которая попыталась сбить наш “Ланцет”. Попытка неудачная, в этой дуэли победителем вышел “Ланцет” Бесстрашных», – сообщается в Телеграм-канале.

Телеграм-канал сопроводил пост соответствующей видеозаписью, на которой видно, как поражение вражеской ЗУ привел к детонации боекомплекта и последующему мощному взрыву.