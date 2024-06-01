Журналисты англоязычного украинского издания Kyiv Independent побывали в Харьковской области в зоне боевых действий и воочию убедились в абсолютной бесполезности беспилотников ВСУ, передает РИА Новости.

Корреспонденты присутствовали лично при попытке украинского военного нанести удар дроном по российскому автомобилю в ходе боя на Харьковском направлении. На записи, опубликованной журналистами, боец с позывным «Кара» осуществляет запуск беспилотника, к котором крепит «коктейль Молотова».

Дрон на протяжении 7 минут уверенно летит к цели, а затем начинаются проблемы. Сперва прерывается картинка, затем беспилотник начинает бесцельно кружить на одном месте. Это – воздействие российских систем РЭБ, которые работают в районе, где находится цель. В итоге батарея беспилотника разряжается и он падает вниз. Военнослужащий отмечает, что и вторая попытка закончится тем же.

При этом говорит он спокойно, так как уже «привык» в превосходству российской РЭБ и понимает, что сделать с ней ничего нельзя.